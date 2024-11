Tchad : le ministre de la Sécurité publique dément des prétendus recrutements à la Police nationale

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration a le regret de porter à la connaissance du public que des individus mal intentionnés distillent des fausses informations sur des prétendus recrutements en cours à la Police nationale, en se basant sur les arrêtés N°3705, 3706 et 3707/PCMT/PMT/MSPI/SG/DGPN/DRHM/2021 du 28 décembre 2021, portant ouverture des concours externes pour différents recrutements à la Police nationale, dans le but d'arnaquer les paisibles citoyens.



A cet effet, le ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration rappelle-t-il qu'aucun recrutement n'est envisagé pour le moment et les dispositions nécessaires seront prises pour informer au moment opportun le public de la suite réservée.



Par ailleurs, des investigations sont en cours pour démanteler les éventuels réseaux constitués à cette fin.