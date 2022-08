Tchad : le ministre de la santé veut des actions mieux coordonnées pour éradiquer la poliomyélite

La rencontre des comités nationaux pour la certification de l'éradication de la poliomyélite s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la poliomyélite au Tchad.



Au cours de la rencontre, les différents membres des comités ont sollicité l'appui du ministère pour mener à bien leurs activités de lutte contre la poliomyélite.



Dr. Abdelmadjid Abdreahim, ministre de la Santé publique, a invité les équipes du ministère à divers niveaux et les comités en charge de l'éradication de la poliomyélite à renforcer la collaboration et la dynamique pour plus de résultats dans les actions. Le ministre a mis l'accent sur le respect des normes établies pour une cohérence dans l'exécution des prérogatives.