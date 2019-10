Tchad : ”le mont Abtouyour est le pilier du MPS”

Le conseil cantonal MPS du canton Kenga a été installé vendredi au siège du MPS, au village Abtouyour dans la province du Guera.



L’événement a eu lieu en présence du secrétaire exécutif départemental, Nasour Dérip, et du représentant du chef de canton Kenga, Seïd Boty.



Le président du comité d'organisation, Mahamat Dollo a remercié les délégations venues de différents villages, de Bitkine et de N'Djamena.



Le nouveau secrétaire exécutif cantonal, Seid Alladjaba, a adressé ses sincères remerciements à tous ceux qui ont bien voulu porter leur choix sur sa modeste personne en le nommant à la tête de cette structure.



Alladjaba Seid a sollicité le concours de tous les militants pour accomplir sa noble tâche.



La personne ressource Oumar Djime Godi a souligné que le Mont Abtouyour « est le pilier du MPS. Il est le produit de sacrifices de ses fils. Un homme n'abandonne jamais son enfant quelqu'en soit les circonstances ! Grâce au MPS, le Tchad est en paix aujourd'hui. Nous devons la consolider et travailler dur pour se développer. Fini les subversions, l'heure est à l'unité et au travail pour le progrès et le canton Kenga est toujours à l'avant garde pour relever les défis. »



Le secrétaire exécutif départemental du MPS, Nassour Derip a appelé les membres du conseil nouvellement installés à se mettre au travail car dit-il, il n’y a pas de temps à perdre.