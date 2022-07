TCHAD

Tchad : le mouvement citoyen Les Sentinelles met le gouvernement face à ses responsabilités

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 21 Juillet 2022

Le mouvement citoyen Les Sentinelles appelle le président du Conseil militaire de transition (CMT) à plus de sincérité et le peuple à plus de vigilance en cette période de transition. Le coordonnateur national Rodrigue Tendjibaye s'est exprimé ce 21 juillet au cours d'un point de presse à Walia.