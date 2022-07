Tchad : le nouveau gouverneur du Logone Oriental installé

La passation de pouvoir a eu lieu ce 13 juillet 2022, entre les gouverneurs entrant et sortant du Logone Oriental.



C’est la place de l’indépendance de Doba qui a servi de cadre à cette cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l’Administration et de la Décentralisation, Mahamat Adoum Idriss, et qui a vu la présence des différentes couches sociales de la province, et celles d’ailleurs.



Dans son intervention, le gouverneur sortant du Logone Oriental, Ramadan Erdebou Dougourou s’est dit convaincu de la capacité de son successeur à combattre les enlèvements contre rançons qui battent leur plein dans le département des Monts de Lam.



Aussi, il a demandé de veiller à la concrétisation des promesses faites par l’ancien président de la République au Logone Oriental. Occasion pour le gouverneur sortant de vanter également les mérites de la procureure de la République près le Tribunal de grande Instance de Doba, Mme Nadjilem, née Ngaoundi Bombaïto Colette, pour sa franche collaboration et le travail de qualité qu’elle effectue jour et nuit.



Installant le nouveau gouverneur, le secrétaire général du ministère de l’Administration et de la Décentralisation, Mahamat Adoum Idriss, a présenté brièvement le nouveau patron du Logone Oriental qui, dit-il, est un administrateur civil rompu d’expérience. Il n’a pas manqué de rappeler au gouverneur entrant ses prérogatives, notamment celles de faire respecter l’autorité de l’Etat, d’assurer la sécurité, d’asseoir la cohabitation pacifique, pour ne citer que celles-là. Il a demandé à Abdelkérim Seïd Bauche de combattre le banditisme, l’enlèvement contre rançon et la circulation illégale des armes qui minent la province.



Le gouverneur entrant, Abdelkérim Seïd Bauche a exprimé ses reconnaissances au PCMT, pour la confiance placée en lui. Il a promis de tout faire, pour combattre les maux qui minent le développement de cette province. Pour atteindre ce but fixé, il demande la collaboration de tous les responsables à différents niveaux, pour anéantir les fauteurs de troubles.