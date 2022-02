Tchad : le nouveau gouverneur du Ouaddaï installé

Le nouveau gouverneur du Ouaddaï, Brahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a été installé ce 25 février à Abéché par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Mahamat Bechir Cherif. Il remplace le général Ahmat Dari Bazine, appelé à d’autres fonctions.



Dans son discours, le gouverneur entrant a exhorté la population à cultiver la paix et l’amour du prochain dans le respect de la diversité culturelle. « Les brebis galeuses n’ont pas leur place dans cette province », a-t-il prévenu.



“Je ne tolérerai pas la division, la haine et le tribalisme dans cette province. (...) Tous ceux qui tenteraient de saper l'autorité de l'État, la tranquilité et le vivre ensemble me verrons sur leur chemin", a ajouté Brahim Ibni Oumar.



Le gouverneur sortant du Ouaddaï, général Ahmat Dari Bazine, a remercié la population pour les appuis apportés dans l’accomplissement de sa mission. « Malgré les difficultés, les différents chefs de circonscriptions administratives du Ouaddaï exécutent tant bien que mal leur mission », a-t-il indiqué.



Le ministre de l’Administration du territoire Mahamat Béchir Chérif a appelé la population à aider et soutenir le jeune gouverneur entrant qui est plein de compétences et d’ambitions.