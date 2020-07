Tchad : le nouveau ministre de l'Élevage et des Productions animales prend fonctions

Le nouveau ministre de l'Élevage et des Productions animales, Ahmat Mahamat Bachir, a pris fonctions lundi à N'Djamena. Il a été nommé le 14 juillet 2020 par le chef de l'État suite au remaniement du gouvernement. Il remplace Gayang Souaré.



La cérémonie d'installation a eu lieu en présence de Mme. Mariam Mahamat Nour, ministre secrétaire générale du gouvernement, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration.



Le ministre sortant s'est exprimé sur son bilan, énumérant différentes actions entreprises dans l'exercice de ses fonctions.



Dans son discours, le ministre entrant a invité "tous les collaborateurs à se mettre résolument au travail pour la mise en oeuvre du programme du gouvernement."



Ahmat Mahamat Bachir et Gayang Souaré ont procédé à la signature des procès-verbaux marquant l'officialisation de la passation de service.