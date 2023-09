Tchad : le nouveau préfet de Koukou-Angarana rencontre les jeunes du département

À l'occasion de sa prise de fonction en tant que préfet du département de Koukou-Angarana, Hissein Adoum Youssouf a organisé une réunion avec les jeunes de la région. L'événement s'est tenu dans sa résidence, au cœur de la ville de Koukou-Angarana.



L'objectif principal de cette rencontre était d'établir un premier contact avec le président des jeunes du département et son équipe. Le préfet souhaitait ainsi entamer un dialogue ouvert et constructif avec les jeunes, afin de mieux comprendre leurs préoccupations et leurs aspirations.



Cette réunion a été l'occasion pour le préfet de présenter sa vision et ses priorités pour le développement de Koukou-Angarana. Il a également exprimé son engagement à travailler en étroite collaboration avec les jeunes et à les impliquer activement dans les décisions qui les concernent.



Les jeunes présents ont profité de cette opportunité pour partager leurs attentes et leurs idées avec le préfet. Ils ont abordé divers sujets tels que l'emploi, l'éducation, les infrastructures et la promotion des activités sportives et culturelles dans la région. Hissein Adoum Youssouf s'est montré à l'écoute des préoccupations des jeunes et a souligné son engagement à œuvrer en faveur du développement harmonieux du département.



Il a promis de mettre en place des programmes et des initiatives visant à créer des opportunités pour les jeunes, tout en favorisant leur participation active dans la vie locale.



Cette première rencontre a établi un premier lien entre le nouveau préfet et les jeunes de Koukou-Angarana, marquant ainsi le début d'une collaboration prometteuse entre l'administration locale et la jeunesse, dans le but de bâtir un avenir meilleur pour le département.