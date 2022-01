Tchad : le nouveau préfet du département de Ouara installé

Nommé par décret n°1095 du 31 décembre 2021, le nouveau préfet Abdelkerim Kirni Drey remplace à ce poste Dilo Noki Abdoulaye qui a passé 9 mois et 15 jours à la tête du département.



Dans son discours bilan, le préfet sortant Dilo Noki Abdoulaye a souligné que depuis son arrivé à la tête du département, la population de Ouara l'a accueilli à bras ouverts. Il a félicité son successeur pour sa nomination avant de demander à la population d'apporter son soutien multiforme pour la réussite et l'accomplissement de sa mission.



Installant, le nouveau préfet, le secrétaire général de la province du ouaddaï Abakar Hissein Didigui a rappelé les obligations à remplir : lutter contre la circulation d'armes et le phénomène des bandits de grand chemin ainsi que les stupéfiants ; le respect de la hiérarchie et l'autorité de l'État ; inciter les chefs traditionnels à s'impliquer dans la gestion des conflits ; veiller à la bonne cohabitation pacifique entre différentes communautés en inculquant la culture de la paix et du développement ; et lutter efficacement contre la fraude et la déperdition des recettes.



Le préfet entrant Abdelkerim Kirni Drey a rassuré les autorités administratives qu'il sera à la hauteur de la tâche qui l'attend.