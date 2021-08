Tchad : le nouveau représentant de l’UNICEF remet ses lettres d’accréditation

Le ministre des Affaires étrangères Cherif Mahamat Zene a reçu vendredi le nouveau représentant de l’UNICEF au Tchad, Jacques Boyer. Le successeur de Dr. Viviane Steirteghem a remis ses lettres d’accréditation au chef de la diplomatie.



“Nous avons échangé sur le renforcement du partenariat déjà exemplaire entre le Tchad et cette agence de l'ONU”, a déclaré l’ambassadeur Chérif Mahamat Zene.



Jacques Boyer a intégré l’UNICEF en 1989 comme Spécialiste de l’Information et de la Communication au Niger. Avant sa nomination en tant que Représentant de l’UNICEF au Tchad, il était Représentant de l’UNICEF au Cameroun depuis 2017. Il a aussi été Représentant de zone de l’UNICEF pour le Gabon et Sao Tome & Principe (2013-2017) ; Représentant adjoint au Nigeria (2010-2013) ; Représentant adjoint en Haïti en 2010 ; Représentant adjoint au Népal (2007-2010) ; Coordonnateur de programmes au Cameroun (2003-2007) ; Coordonnateur de programmes en Haïti (2000-2003) ; Spécialiste de l’information et de la Communication de l’UNICEF en Haïti (1999-2000) ; Spécialiste de l’information et de la communication de l’UNICEF à Madagascar (1996-1998).