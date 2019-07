Tchad : le nouvel hôpital sera doté de faculté, hôtel, restaurant et commerces

Le président de la République, Idriss Deby, a procédé mardi 2 juillet, à la pose de la première pierre de construction de l’hôpital Smart Medical City, dans le 5ème arrondissement de N'Djamena.



Le futur établissement sanitaire est une œuvre de la Fondation Grand cœur que préside la Première Dame, Hinda Deby, en collaboration avec Roucci, un consortium turc.



Un géant complexe sanitaire



Construit sur 11 hectares, l'hôpital sera doté de 1000 lits, d’une télé-médecine en vue d’optimiser les soins, d’une faculté de médecine, d'hébergements et des spécialités cliniques (cardiologie, néphrologie, gynécologie, urologie, maladies infectieuses, ophtalmologie, etc.).



Sa capacité d'accueil sera quatre fois supérieure à l'hôpital de la Renaissance (240 lits).



Le complexe comprendra un hôtel de haut standing, un centre commercial, des restaurants et d’autres structures d’accueil prévues pour les personnes âgées.



Faciliter l'accès des populations aux soins



« En procédant aujourd’hui, à la pose de la première pierre de construction de l’hôpital Smart Medical City, j'ai le sentiment que nous consacrons une lutte à laquelle la Fondation s’est profondément investie depuis sa création, celle de l’accès des populations vulnérables à des soins sanitaires de qualité », a déclaré Mme Sahoulba Gontchomé, secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur.



Le Président directeur général de la Fondation Roucci, Al Zine Al Roussi, s'est félicité de la concrétisation du projet et des efforts des autorités en matière de santé publique.



« Je me félicite de ce rêve, cet hôpital moderne Smart Medical City, passons à l’action et réalisons ce projet », a indiqué, pour sa part, le ministre de la Santé, Aziz Mahamat Saleh.



Depuis deux ans, la Fondation Grand Cœur appuie les centres de santé sur l'ensemble du territoire tchadien. Elle compte également s'investir pour la prise en charge future des patients.