Tchad : le parquet annonce une enquête et des incarcérations à Klessoum suite aux manifestations

Le parquet d'instance de N'Djamena a réagi ce lundi à la manifestation du 14 mai qui a dégénéré dans la capitale. Il a affirmé que les conditions d'autorisation de la marche n'ont pas été respectées, conduisant à des incendies volontaires, atteintes corporelles, destructions de biens publics et privés, ainsi que des troubles à l'ordre public et privé.



"Au cours des manifestations, plusieurs personnes ont été interpellées", indique Moussa Wade Djibrine, procureur de la République. "Eu égard à la gravité des faits commis, une enquête a été ouverte et les personnes impliquées ont été appréhendées, auditionnées sur procès-verbal et déférées au parquet", précise-t-il.



Après interrogatoire au parquet, elles ont été placées sous mandat de dépôt et envoyées à la maison d'arrêt de Klessoum.