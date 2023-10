Lors de la perquisition, un individu de nationalité tchado-américaine, Djekolnodji Sadé Njesada, proche du vice-président, a été arrêté pour enquête. Il est accusé d'avoir tenu des réunions secrètes avec des militants du parti, visant potentiellement à perturber l'ordre public, en raison de son passé militaire dans l'armée américaine.



De plus, la perquisition a révélé des documents sensibles liés à la sécurité de l'État chez Ndolembaï Sadé Njesada, qui auraient dû être conservés dans un environnement administratif sécurisé plutôt que chez un particulier. Le Procureur a justifié l'arrestation de Djekolnodji Sadé Njesada en raison de la nécessité de comprendre comment ces documents importants se sont retrouvés dans cette maison.



Le Procureur souligne que la Constitution garantit la liberté d'association, de mouvement et de manifestation, mais ces libertés doivent s'exercer conformément à la loi. Des enquêtes ultérieures viseront à identifier les responsables, les coauteurs et les complices de cette affaire. Djekolnodji Sadé Njesada répondra de ses actes devant la justice.