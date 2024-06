Tchad : le parti ASTRE appelle le gouvernement à veiller sur les victimes de l’explosion de Goudje

En saluant la prompte réaction des Forces de défense et de sécurité (FDS), ayant permis de maitriser l'incendie, le parti ASTRE a indiqué dans un communiqué apporter son soutien aux plus hautes autorités.



Par ailleurs, il demande que l'enquête ouverte soit conduite avec professionnalisme et rigueur, pour que les responsabilités soient situées, à l'effet de permettre au peuple tchadien de connaitre les circonstances réelles de cet incident qui a causé l'énormes pertes matérielles et en vies humaines.



Tout en exhortant les Forces de défense et de sécurité (FDS) au courage et à la fidélité à la patrie, le parti ASTRE souhaite un prompt rétablissement aux blessés, et paix aux âmes des disparus.



Le parti ASTRE présente ses condoléances les plus attristées à toute la nation tchadienne, au président de la République, chef de l'Etat et aux parents des victimes tombées, suite à cet incident malheureux.



Enfin, le parti ASTRE demande au gouvernement tchadien d'avoir une attention particulière à celles et ceux de nos compatriotes victimes de ces explosions, en leur apportant une assistance.