Tchad : le parti MUR appelle à bannir l'incitation à la haine, la division et la violence

Au cours d'un point de presse relatif à la situation qui prévaut ces derniers temps au Tchad (conflits intercommunautaires, carnage de kouri bougoudi, manifestation du 14 mai dernier, etc), tenu par son secrétaire général ce 4 juin 2022 au quartier Repos, le Mouvement pour l'unité et le renouveau (MUR) s'indigne profondément des actes de vandalisme du 14 mai dernier qui ne sont pas de nature à favoriser le vivre ensemble et le patriotisme.



Le secrétaire général du MUR, Youssouf Mahamat Idriss, a relevé les tensions sociales survenues ces derniers temps ayant provoqué des consternations au sein des familles, découlant des conflits intercommunautaires dont les conséquences sont toujours néfastes à la quiétude sociale, notamment la tuerie de sandana, la barbarie de Danamadji, le carnage de Kouri Bougoudi ainsi que la manifestation du 14 mai dernier qui s'est soldée par des saccages et des pillages des biens d'autrui, ayant causé des troubles à l'ordre public.



Le MUR lance un appel solennel à l'endroit de tous les fls et filles du Tchad, à faire un

examen de conscience, en cultivant la paix, l'amour de la patrie, le pardon, la réconciliation nationale, à bannir de nos esprits l'incitation à la haine, la division et la violence à travers les réseaux sociaux pour faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation.



De tout ce qui précède, pour finir en beauté cette période de transition, le MUR invite une fois de plus les tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur de se focaliser sur la tenue prochaine du Dialogue National Inclusif, gage de la réconciliation nationale qui jetterait des nouvelles bases, débouchant sur l'organisation des nouvelles élections libres et démocratiques.