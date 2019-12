Tchad : le parti du cheval blanc installe son bureau départemental de Ouara

Le secrétaire exécutif national du parti Union pour le sursaut national démocratique (USND) connu sous le nom du parti du cheval blanc, a installé lundi après-midi le bureau départemental de Ouara dudit parti. L'évènement a eu lieu à la maison de la culture Alhadj Ahmat Pecos d'Abéché, en présence des militants du parti USND et d'autres invités.



Le bureau départemental de Ouara du parti USND est composé de 18 membres dont trois femmes. Il est dirigé par Adam Mbadou Mahamat.



Le chargé des affaires extérieures du parti, Delsia Enock, a souligné que l'USND a pour vision de prôner la politique d'union, de rapprochement, de dialogue et de consensus.



Installant le tout premier bureau départemental de Ouara du parti, le secrétaire exécutif national, Ngamangassou Malet, a expliqué que cette mission a pour objectif d'une part d'élargir les bases de l'USND, et d'autre part de répondre à la loi portant charte des partis politiques qui exige que tout parti soit au moins implanté dans douze provinces du pays.