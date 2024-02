Tchad : le pays sera présent à la 13ème Conférence mondiale de l’OMC

Dans un communiqué, le ministère de l'Industrie et du Commerce du Tchad annonce la participation du Tchad à la 13ème Conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), prévue du 24 au 29 février 2024 à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.



Actuellement, le Tchad joue un rôle essentiel en assurant la coordination des quatre pays co-auteurs de l'Initiative Sectorielle en faveur du Coton (C-4), auprès de l'OMC.



Ce groupe, composé du Bénin, du Burkina-Faso, du Mali et du Tchad, œuvre conjointement pour atténuer les effets néfastes des subventions au coton sur les économies et les conditions sociales.



En marge de cette Conférence Ministérielle, la participation active du Tchad à des événements, notamment la Coalition « Trade Ministers on Climate », prévue les 24 et 25 février, souligne l'engagement du pays envers les enjeux environnementaux liés au commerce international.



De plus, à l'occasion de cette conférence, le Tchad, dont le mandat à la tête du conseil d’administration arrive à terme, assumera la présidence du Groupe Africain au sein de l'OMC.



Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ahmat Abdelkérim Ahmat, dirigera une forte délégation tchadienne de premier plan lors de cette conférence de haut niveau. Il sera accompagné de personnalités clés, notamment Baptiste Jean Pierre, ambassadeur du Tchad auprès de la Confédération Helvétique (Suisse), et de plusieurs experts sectoriels.



La treizième Conférence ministérielle de l'OMC constituera un moment décisif pour définir le rôle du Tchad dans la réalisation des objectifs des Pays les Moins Avancés (MA), en particulier ceux liés au commerce international. Le Tchad s'engage résolument à contribuer à la promotion d'un commerce mondial équitable, et à relever les défis économiques et environnementaux actuels.