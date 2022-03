Tchad : le personnel du Centre d’appel /Covid en grève dès ce 21 mars 2022

A travers un communiqué rendu public ce jour, les téléconseillers du Centre d’appel (1313), dédié à l’information, la sensibilisation et l’éducation sur la maladie à coronavirus de la sous-cellule des gestions des alertes de la Coordination des actions de lutte contre le Covid-19, font part à l’opinion nationale et internationale de la situation que ce Centre traverse depuis un certain temps.



En effet, le Comité revendique quatre mois d’arriérés de salaires, alors que plusieurs démarches, menées auprès d’un prestataire, ont été faites, sans succès. Face à cette situation, le Comité décide d’entamer une grève illimitée pour compter du 21 mars 2022, jusqu’à satisfaction totale des revendications.



« Nous restons cependant ouverts à toutes discussions tendant à résoudre ce problème », annonce le communiqué des téléconseillers.