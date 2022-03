Tchad : le personnel du ministère des Affaires foncières en opération de salubrité

À l'occasion de la Semaine nationale de la femmes tchadienne (SENAFET), le personnel du ministère des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme a organisé une journée de salubrité ce 5 mars, en présence du ministre Moussa Batraki.



Le ministre et le personnel se sont munis de râteaux pour déblayer la cour du ministère.



"Cette action se fait à chaque fois qu'il y a une célébration annuelle dans le pays. C'est une responsabilité d'assumer le rôle qu'on a de pouvoir maintenir le bâtiment public", explique Moussa Batraki, ministre des Affaires foncières, du Développement de l'habitat et de l'urbanisme.



Le ministre appelle tout le personnel à faire preuve de responsabilité pour maintenir en bon état les biens publics et à en faire un bon usage.