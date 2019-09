Tchad : le peuple "se réjouit de la promesse d'intégration" face au chômage

Le président du Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (AJPDET), Mahamat El Mahadi Abderamane a fait ce samedi 21 septembre 2019 à la Maison des Médias du Tchad, un point de presse pour saluer l'intégration immédiate des jeunes médecins à la fonction publique initiée par le président Idriss Deby. Il s'est également exprimé sur la scolarisation effective des Jeunes filles pour l'année académique 2019-2020.



Le Président de l'AJPDET, Mahamat El Mahadi Abderamane a déclaré que l’intégration à la fonction publique en un temps record de plus de 450 médecins formés au Tchad et à Cuba, "montre à suffisance le souci du président Idriss Deby de mettre à la disposition de la population le personnel médical qualifié pour veiller à la santé de sa population."



Selon lui, le peuple tchadien "dans son ensemble se réjouit de la matérialisation de cette promesse et lui demande de continuer sur cette lancée afin de résorber le chômage qui frappe de plein fouet notre jeunesse."



Mahamat El Mahadi a exprimé sa satisfaction suite au recrutement de plus de 1400 enseignants dans les disciplines scientifiques. « Nous sollicitons que la répartition de ces enseignants soit équitable sur l'ensemble du territoire national. Il faut que les délégués de l'éducation nationale et de la jeunesse nous évitent la déperdition de ces agents », a-t-il mis en garde.



LAJPDET a exprimé le souhait de voir "l’apaisement de la rentrée scolaire 2019-2020" et a demandé "l’implication des partenaires dans le système éducatif en vue de permettre aux enfants de bien finir l'année comme celle qui vient de s'achever."



Le président du Collectif AJPDET a lancé un appel solennel aux parents d'élèves à envoyer massivement leurs filles à l'école et à les y maintenir car « éduquer une fille c'est d’éduquer une Nation ».