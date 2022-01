Tchad : le porte-parole du FACT regagne le pays

Le ministre d’État au dialogue et à la Réconciliation nationale Acheikh Ibni Oumar et le ministre de la Communication Abderaman Koulamallah ont accueilli cette nuit à l’aéroport de N’Djamena, Kingabé Ogouzeimi De Tapol, porte-parole du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT).



“Un moment d’émotion pour ce digne fils de la république qui met fin à plus de 30 ans d’exil. Comme quoi, il n’y a pas d’exclusion de quelques mouvements politico-militaires. La main tendue est vraiment bien tendue sans calcul de la part du président de la république”, réagit le ministre Abderaman Koulamallah.



Kingabé Ogouzeimi De Tapol dit avoir été convaincu de la volonté de réconciliation et lea actes posés par les autorités de transition.



Mouvement rebelle, le FACT est à l’origine de l’offensive d’avril 2021 qui a coûté la vie au défunt président Idriss Deby Itno.