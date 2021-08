Tchad : le préfet du département du Mayo-Lemié installé dans ses fonctions

Une passation de service a eu lieu le 19 août 2021 à Guelendeng, chef-lieu du département du Mayo-Lemié, entre les préfets entrant et sortant. Ainsi donc, Djidda Djibrine Hisseine Greinky passe le bâton de commandement à Jouet Lary. C’est le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Mahamat Zen Alhadji Yaya, qui a présidé la cérémonie, en présence des autorités administratives, communales, traditionnelles, religieuses et la population sortie massivement pour accueillir leur nouveau préfet. Sous la menace de dame pluie, la cérémonie d’installation s’est déroulée dans une ambiance conviviale.



Dans son discours bilan, Djidda Djibrine Hisseine Greinky a rappelé que les deux ans passés avec la population auront été pour lui, un honneur, pour avoir partagé des bons moments, avant de présenter le Mayo-Lemié avec ses problèmes. Pour lui, le département est confronté à d’énormes problèmes tels que, les conflits éleveurs-agriculteurs et le mauvais état des routes (Guelendeng-Katoa et Guelendeng Niguigoto). Dans un ton dégagé, Mahamat Zen Alhadji Yaya, le gouverneur de la province, dit que le sacro-saint principe de continuité de l’administration exige que les hommes et femmes qui l’incarnent, passent, alors qu’elle-même s’inscrit dans l’éternité et sans discontinuité.



C’est ainsi que Jouet Lary a été nommé le 04 août 2021 comme préfet du Mayo-Lemié, en remplacement de Djidda Djibrine Hisseine Greinky. S’adressant au nouveau préfet, Mahamat Zen Alhadji Yaya, dit qu’il a désormais la lourde responsabilité de représenter l’Etat, d’exécuter et de faire respecter les lois et les règlements de la République, de garantir la sécurité des personnes et leurs biens. Puis, il doit restaurer une administration à visage humain. Au préfet sortant, le gouverneur de la province reste reconnaissant pour le combat mené pendant les deux dans le département du Mayo-Lemié, avant d’installer Jouet Lary officiellement comme le nouveau préfet.



Pour sa part, le nouveau préfet rassure les autorités administratives et la population de son entière disponibilité, pour le développement du département. La signature du procès-verbal entre le préfet entrant et sortant, en présence du gouverneur, a mis un terme à cette passation de service.