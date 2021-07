Tchad : le premier ministre a reçu une délégation de Wakit Tamma

Après une audience accordée le 8 juillet dernier à la coalition Wakit tamma, le premier ministre de transition, Pahimi Padacke Albert, a de nouveau reçu les responsables de Wakit tamma ce 26 juillet.



Il s'agit de faire l'état de lieu des points abordés lors de la précédente rencontre afin de voir les dispositions à prendre dans les jours à venir. L'accent a été particulièrement mis cette fois-ci sur le processus du prochain dialogue national inclusif qui est l'un des points très attendu par tous les tchadiens.



Selon le coordonnateur de la coalition, Me. Max Loalngar, Wakit Tamma n'a pas été invité à prendre part au prochain dialogue. Pourtant un mémorandum a été transmis au Conseil militaire de transition (CMT) et également au ministre de la Réconciliation nationale et du Dialogue en début du mois de juin. Wakit Tamma n'entend pas se mettre à l'écart du processus du dialogue inclusif.



Dans les échanges, la question de la libre circulation des personnes et leurs biens entre les deux frontières (Tchad-Cameroun) a été aussi évoquée. "Nous avons profité pour faire un plaidoyer à l'endroit du premier ministre du gouvernement relativement à nos compatriotes handicapés qui, depuis lundi dernier se retrouvent de l'autre côté de la frontière, à Kouseri", a afirmé Me Max Loalngar.