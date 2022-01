Tchad : le premier ministre libyen reçu à la Présidence

Les relations bilatérales, la CENSAD et d’autres sujets d’intérêt commun entre le Tchad et la Libye sur l’échiquier international ont été au menu d’un tête à tête entre les deux personnalités. L'entretien a été ensuite élargi aux deux délégations, informe la Présidence.



Mahamat Idriss Deby appelle à la relance de la commission mixte de coopération bilatérale, cadre privilégié pour insuffler une nouvelle dynamique aux échanges entre la Libye et le Tchad.



S'agissant de la question du retour de la paix en Libye, le chef de l’État estime que « la solution à la crise libyenne est entre les mains des Libyens eux-mêmes. La conférence sur la stabilisation de la Libye, tenue le 21 octobre dernier à Tripoli, à l’initiative du gouvernement libyen, est une éloquente démonstration de la capacité des Libyens à prendre le leadership du processus politique en vue de sortir leur pays de la crise. Le soutien du Tchad ne leur fera jamais défaut ».



Évoquant les conséquences de la crise libyenne sur ses voisins, le président du CMT a rappelé « l’impérieuse nécessité de bien encadrer le retrait de la Libye des mercenaires et combattants étrangers à travers la mise en place d’un dispositif de supervision et de coordination du retrait des mercenaires, comprenant les représentants des pays voisins au sud de la Libye ».



Le Tchad vit au même titre que la Libye, une transition politique. Le chef de l’État a expliqué au premier ministre libyen les avancées réalisées dans le cadre de la transition au Tchad, avant d’exprimer tout son soutien au processus en cours en Libye pour un retour rapide de la paix globale au regard de la répercussion négative de la crise libyenne sur les pays limitrophes et le Sahel.



Les propos du chef de l’État sont partagés par le premier ministre libyen qui voit dans le raffermissement des liens de coopération avec le Tchad, l’une des options pour tordre le cou aux pratiques illicites en cours dans le sud de son pays.