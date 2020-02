Tchad : le président à Moundou pour l'inauguration d'un complexe industriel

Un complexe industriel moderne



L'abattoir aura une capacité de production de 20.000 tonnes par an et permettra de traiter de 400 à 500 bovins et 600 à 800 caprins par jour.



Le complexe dispose entre autres, de plusieurs unités notamment celles, de stockage et réfrigération, de traitement des sous-produits, d’une station d’épuration des eaux usées, etc.



C’est une société argentine, spécialisée dans la construction des abattoirs qui a réalisé les travaux.



Le cheptel tchadien compte plus de 100 millions de têtes de bétail selon le dernier recensement général de l'élevage.