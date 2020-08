Tchad : le président abroge un décret de nomination, 5 jours après sa signature

Le chef de l'État Idriss Déby a signé samedi un décret n° 1673 de nomination à la direction des examens et concours de l'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS). Il s'agit de Abakar Mahamat Hassaballah, nommé directeur général de l'ONECS, il y a quelques jours, le 28 juillet 2020, en remplacement de Pr. Bakari Abbo.



Cette nomination est finalement annulée. Le nouveau décret de ce 1er août 2020 abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°1598 du 28 juillet 2020.



À la direction des examens et concours, Abakar Mahamat Hassaballah remplace désormais Abderahim Akacha qui est appelé à d'autres fonctions.



Compte tenu de l'abrogation des dispositions du décret n° 1598, la nomination de Madame Saleh née Touroumal Djidingar au poste de directrice générale adjointe de l'ONECS, en remplacement de Dr. Achair Langaba Abdel Aziz, appelé à d'autres fonctions, est abrogée.



De même, en l'absence de nouveau décret de nomination à la tête de l'ONECS, Pr. Bakari Abbo demeure le directeur général.