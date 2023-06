Tchad : le président assiste à un concert dédié à la jeunesse à Moundou

Lors de sa descente surprise au concert, le chef de l'État s'est associé à la fête et a même entonné une chanson avec le public. Il a souligné la valeur culturelle du Logone Occidental, en faisant référence à l'artiste local Saint Mbété Bao. La présence inattendue du président a été perçue comme un cadeau par l'assistance, et sa participation a été accueillie avec enthousiasme.



La jeunesse de Moundou s'est sentie connectée à son président et a exprimé son soutien à travers cette célébration. Le ministre des Hydrocarbures, Djerassem Le Bemadjiel, a même pris une guitare pour se joindre à l'événement. Les organisateurs du concert, Armand Djegoltar et l'artiste Lorezo, ont exprimé leur joie de voir le Chef de l'État participer à l'événement, considérant cela comme un encouragement et une source de fierté.



Les jeunes de Moundou, qui ont placé cette visite sous le signe de la cohésion sociale et de l'acceptation mutuelle, ont été galvanisés par la présence du Président de Transition. Ils partagent un sentiment commun de vouloir changer le pays.