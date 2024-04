Tchad : le président de Transition salue l’esprit de fraternité à l’occasion de l'Aïd Al-Fitr

Dans un discours vibrant d'unité et de solidarité, le président de la Transition, Mahamat Idriss Deby, lors de la célébration de l'Aïd Al-Fitr, a exprimé sa gratitude et ses vœux à la nation tchadienne.



A cette occasion, il a souligné la coïncidence du Ramadan avec le carême chrétien, comme un symbole de communion intercommunautaire.



La célébration, marquée par le partage et la solidarité, a été le moment de rappeler l'importance de la cohabitation pacifique, et du respect mutuel entre les différentes communautés religieuses du Tchad. Dans son allocution, le président a mis en exergue la résilience des fidèles musulmans et chrétiens, face aux défis climatiques rencontrés pendant la période de jeûne, les remerciant pour leur dévotion et leur courage.



Il a également reconnu les bénédictions et la guidance d'Allah qui ont permis au pays de maintenir la paix, la stabilité et la dévotion durant ce mois sacré. Se tournant vers l'avenir, le président a abordé le processus de transition démocratique en cours, soulignant l'approche des élections présidentielles prévues pour le 6 mai prochain comme un jalon crucial pour le retour à l'ordre constitutionnel.



Par ailleurs, il a remercié les leaders religieux pour leur rôle constructif dans la consolidation de la paix et de l'harmonie nationale, les exhortant à continuer d'être des phares de sagesse et de guidance pour le peuple tchadien.



Le président a également lancé un appel fervent à la construction d'un « Tchad nouveau », fondé sur les principes de justice, d'unité, de prospérité et de respect des valeurs morales et républicaines. Il a insisté sur la nécessité de rejeter les comportements prédateurs que de tels agissements n'ont pas leur place dans le futur du Tchad.



Faisant écho aux préoccupations exprimées par les hommes de Dieu, le président a adressé les souffrances subies par les pèlerins tchadiens lors du dernier Hadj, s'engageant à corriger les failles organisationnelles pour garantir à l'avenir des conditions dignes pour les fidèles accomplissant leur pèlerinage.



Mahamat Idriss Deby a souhaité une joyeuse fête de l'Aïd Al-Fitr à tous les Tchadiens, à la diaspora, à la communauté expatriée et à l'ensemble de la Oumma islamique, implorant la grâce divine pour la paix et la prospérité au Tchad, en Afrique et dans le monde entier. « Que Dieu bénisse le Tchad ! », a conclu le président.