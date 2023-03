Tchad : le président de transition met en garde contre la politisation du Barreau

Lors de son discours, le président de transition a exprimé sa préoccupation quant aux pratiques professionnelles et dérives au sein du Barreau, même si elles restent marginales. Il a souligné l'importance de l'indépendance des avocats, tout en exigeant le respect des principes qui régissent cette profession.



Mahamat Idriss Deby a mis en garde contre la politisation progressive du Barreau, rappelant que cette organisation n'a pas vocation à être une structure politique. Il a appelé les avocats et le Barreau à éviter les attitudes qui pourraient semer la confusion et à se consacrer essentiellement à la mission de la défense que leur confère la loi.



En outre, le président de transition a souligné que la justice tchadienne était en difficulté, constituant l'un des principaux problèmes du pays. Ce dysfonctionnement de la justice doit être pris en compte et résolu pour garantir un État de droit et une société juste pour tous les citoyens du Tchad.