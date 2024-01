Tchad : le président du CSAI désigné à la tête de l’Organe de régulation de la gestion du Pèlerinage

Le ministre d'Etat, ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat a signé un arrêté portant désignation des membres de l'Organe de Régulation de la Gestion du Pèlerinage (HADJ et OUMRA).



En effet, les personnalités dont les noms suivent sont désignées membres de l'Organe de Régulation de la Gestion du Pèlerinage «ORGEP », ainsi qu'il suit : président : Cheikh Dr Mahamat Khatir Issa, président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) ; vice-président : Mahamat Adoum Idriss, conseiller du ministre en charge de l'Administration du territoire ; 1er rapporteur: Mahamat Albachir Ibrahim, directeur général du Monde Arabe-Asie-Pacifique-Océanie au ministère en charge des Affaires étrangères : 2ème rapporteur : Mahamat Saleh Douga, secrétaire général du ministère en charge de l'Aviation civile : Membres : Mahamat Awat Sakine, représentant du ministère en charge de l’Administration du territoire ; Dr Mahamat Hamit Ahmat, représentant du ministère en charge de la Santé publique ; Hachim Douda Haroun, représentant du ministère en charge de la Sécurité publique ; Cheikh Ahmat Mahamat Abdallah, représentant du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques ; Mahamat Ahmat Hamdan; Babikir Abdoulaye Mahamat ; Abakar Al Youssouf ; Ahmat Hassan Abakar ; Abdraman Nahar, représentants des Agences de Voyage.



Par ailleurs, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad au Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que le consul général du Tchad à Djeddah sont membres de droit de l'ORGEP.