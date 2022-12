Tchad : le président exige la réduction au strict minimum des missions coûteuses à l'étranger

Parmi les orientations, le chef de l'État demande de réduire au strict minimum les missions coûteuses à l'étranger qui n'ont aucune retombée favorable au pays.



Le président Mahamat Idriss Deby a "rappelé que le gouvernement d'union nationale a une obligation de résultat et que le temps nous est compté afin de faire face aux défis et attentes des populations tchadiennes", rapporte Aziz Mahamat Saleh, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement.



En juin 2022, l'ex-premier ministre Pahimi Padacké Albert a adressé une note aux membres du gouvernement relative aux voyages à l'étranger. Il a demandé une gestion efficiente et efficace des maigres ressources en minimisant les déplacements à l'extérieur, et a appelé à faire preuve de parcimonie dans les déplacements à l'extérieur, tout en faisant preuve de rigueur et de sélection dans la signature des documents autorisant les voyages.