Tchad : le prix de l'intégrité décerné à Abbas Mahamat Ambadi

L'association socio-culturelle et éducative pour le développement du Ouaddaï a organisé samedi une cérémonie de reconnaissance et de réjouissance en l'honneur de Abbas Mahamat Ambadi, lauréat du prix de l'intégrité édition 2019.



Le vice-président de l'association Abdelaziz Mahamat Alyakhoubi, a relevé que "la corruption se définit comme le vol d'argent du fonctionnaire ou la réception d'une somme d'argent pour un service ou un avantage illégal, et l'exclusion des compétences qualifiées."



"Notre père Abbas Mahamat Ambadi, c'est un homme exemplaire, exempt de tous les maux de la société. Il n'a jamais cédé à toutes les tentations néfastes que lui tend la société, il les a repoussées énergiquement. La meilleure preuve pour cela, au moment où il été président (du comité d'organisation du pèlerinage, Ndlr), il avait versé les restes de l'argent de la mission de pèlerinage au Trésor publique à la fin de sa mission", a-t-il déclaré.



Abdelaziz Mahamat Alyakhoubi a estimé que la corruption est le manque de transparence dans tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement la responsabilité de l'Etat, même si ce dernier a le pouvoir de punir et combattre. La société et les cultures jouent également un rôle non négligeable dans la lutte contre ce phénomène inquiétant.



Selon lui, il incombe aux forces actives et diverses configurations sociales de s'engager dans la promotion des concepts de la justice, de l'égalité et des chances entre les membres de la société.



L'association demande au Gouvernement de mettre en œuvre et d'appliquer strictement les lois nécessaires contre tous les détourneurs de fonds publics, ainsi que ceux qui cherchent à recevoir des pots-de-vin ou à voler les fonds du contribuable.



L'association Tchad Zéro Corruption établit également un prix dans le cadre de la lutte contre la corruption.