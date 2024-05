Tchad : le programme APEF organise un atelier de capitalisation des acquis dans le Salamat

Le Programme des aires protégées et des écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) organise depuis ce jeudi 16 mai 2024, un atelier de capitalisation de ses acquis dans la province du Salamat. La cérémonie officielle a eu lieu sous la houlette du gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam.



Financé par l'Union européenne, le Programme des aires protégées et des écosystèmes fragiles du Tchad (APEF) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme indicatif national (PIN) 11e FED, secteur n°2 « gestion durable des ressources naturelles ». L'objectif global est de promouvoir la conservation durable et concertée de la faune sauvage, de la biodiversité et du patrimoine du Tchad au bénéfice des populations.



Lors de son intervention, le coordonnateur national du programme APEF, Djadou Moksia a précisé que le Programme vise à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols.



Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, dans son discours d'ouverture a déclaré que « ce programme vise une démarche concertée de conservation, de gestion et de mise en réseau de plusieurs aires protégées et écosystèmes fragiles à haute valeur écologique, culturelle et touristique au Tchad ».



Durant deux jours, les participants seront outillés d'une part sur le niveau de réalisation des résultats, et d'autre part, ils vont recueillir les leçons apprises, les bonnes pratiques ainsi que les changements et acquis du projet.