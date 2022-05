Tchad : le projet PRCPT renforce les capacités des CDA dans le Salamat

Le Projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad (PRCPT) a organisé le 18 mai 2022 à Am-Timan, un atelier de renforcement des capacités organisationnelles et techniques des membres des Comités départementaux d'action (CDA) de la province du Salamat.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam. Cet atelier de trois jours, vise à accompagner les structures locales de la province, afin de renforcer leurs capacités organisationnelles et techniques pour leur permettre d'être plus opérationnelles. Les membres des CDA des départements du Bahr-Azoum, d'Aboudeïa et de Haraze-Mangueigne y prennent part.



Lors de son mot introductif, le chef d'antenne PRCPT/Salamat, Djikoloum Dingamnayal Michael, souligne que l'organisation de cet atelier a un double objectif : celui de permettre aux membres des comités départementaux d'action d'être efficaces et dynamiques, afin de soutenir les actions de développement dans les départements et de renforcer le partenariat local.



Ouvrant les travaux, le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, s’est félicité de l'efficacité des partenaires dans la province, tout en remerciant le projet PRCPT. Selon lui, ce projet s'est illustré depuis son implantation dans la province, par des actions concrètes.