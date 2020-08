Tchad : le projet de Loi rectificatif des finances sera examiné la semaine prochaine

Les députés vont examiner la semaine prochaine, au Palais de la démocratie, le projet de Loi portant rectification de la Loi du 31 décembre 2019 portant budget général de l'État.



La session plénière était initialement prévue du jeudi 20 au vendredi 21 août. Elle est reportée au lundi 24 et mardi 25 août, d'après le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Dr. Beyom Malo Adrien.



Selon le projet de Loi rectificatif adopté en conseil des ministres le 3 août dernier, les recettes budgétaires passent de 1.209 milliards FCFA à 1.136 milliards FCFA alors que les dépenses passent de 1052 milliards FCFA à 1196 milliards FCFA avec un déficit budgétaire de 60 milliards 252 millions FCFA.



Le déficit ne comprend pas le règlement des arriérés intérieurs à hauteur de 165 milliards FCFA, la recapitalisation des banques pour 14 milliards FCFA, l’amortissement de la dette intérieure et extérieure pour 97 milliards FCFA et l’abondement du compte de lissage des prix et de la production pétrolière à hauteur de 10 milliards FCFA.