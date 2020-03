Tchad : le récit d'un double enlèvement au Mayo Kebbi Ouest

Mouloum Saleh et Keda Vaizi ont été kidnappés pour une destination inconnue. Ces deux pères de familles ont passé leur deuxième nuit entre les mains des ravisseurs.



Ils ont été enlevés aux environs de 1 heures du matin ce samedi 14 mars 2020.



Selon les témoignages des membres des familles des victimes, les malfrats sont arrivés en grand nombre avec des armes et ont enlevé de force les deux paysans du village Manéné, canton Tagopo Foulbé, dans la sous-préfecture de Lamé.



Informé peu après de ce double enlèvement, le sous-préfet de Lamé, Brahim Issa Hamit, a déployé sur le terrain des agents de sécurité appuyés des comités de vigilances.



Dès l'arrivée de ces malfrats dans le village Manéné, ils ont fait irruption au domicile de Maloum Saleh, âgé de 70 ans, marié à deux femmes et père de 11 enfants. Il a été conduit à quelques mètres de son domicile ; juste après lui, c'est le tour de son voisin Keda Vaizi, âgé de 38 ans, père de 14 enfants et marié à trois femmes.



Les malfrats ont traversé la frontière camerounaise avec les deux otages.



La population du village vit dans la peur depuis cet enlèvement spectaculaire.



Un renforcement sécuritaire



Le 9 février dernier, un homme a été enlevé dans le village Lata, canton Lagon. Aucune trace de la victime n'a été retrouvée à ce jour. A la suite de cet enlèvement, le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, a sillonné pendant 11 jours la zone, avec des forces de sécurité et des membres de comités de vigilance.



Début mars, une unité des forces de défense et de sécurité a été déployée à Gamba dans le département du Mont-Ili, afin de lutter efficacement contre le rapt des personnes avec rançons dans la province du Mayo-Kebbi Ouest.