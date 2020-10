Tchad : le recteur d'Académie du centre inspecte les établissements de Mongo

Le recteur de l'Académie du centre qui couvre le Guéra, le Batha et le Salamat, Maloum Soultan, a effectué jeudi une visite dans différents établissements scolaires de la ville de Mongo, en présence du gouverneur du Guéra, Dago Yacoub, et de plusieurs responsables éducatifs.



La visite a pour objectif de s'enquérir des réalités de terrain et du fonctionnement des établissements.



Au cours du déplacement, le recteur a constaté le manque d'enseignants, de mobilier, de fournitures scolaires et d'eau potable pour les élèves.



Des solutions seront trouvées dans un bref délai pour pallier aux difficultés.