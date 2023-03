Tchad : le référendum prévu avant la fin de l’année 2023

La réunion a réuni des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers ainsi que des ambassadeurs accrédités au Tchad. Le point phare de la réunion a été le respect du calendrier de mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain, avec l'objectif de tenir le référendum avant la fin de l'année 2023.



Selon le ministre de l’Administration du territoire Limane Mahamat, toutes les dispositions sont prises pour la tenue effective du referendum avant la fin de l’année 2023 et un chronogramme officiel sera soumis dans un bref délai au chef du gouvernement pour validation.



Le premier ministre a encouragé les partenaires à contribuer au développement du pays pour respecter les délais fixés.