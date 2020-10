Tchad : le respect des droits de l'Homme au centre d'une formation citoyenne à Moundou

Le PNUD organise depuis mardi 27 octobre, au centre de jeunesse des assemblées de Dieu à Moundou, un atelier de formation au respect des droits de l'Homme au niveau communal et communautaire. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.



Ce sont plus d'une quarantaine de participants issus de l'administration décentralisée, des élus locaux, des organisations des jeunes, des organisations des femmes, des leaders religieux et traditionnels, des jeunes membres des partis politiques et de la presse locale qui prennent part à cet atelier qui durera quatre jours.



Organisé par le PNUD en partenariat avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, l'UNICEF, le PAM et le Gouvernement du Tchad, ces assises ont pour objectif de renforcer les capacités des autorités administratives, coutumières, et religieuses locales ainsi que les organisations des jeunes et des femmes au respect des droits de l'Homme, la connaissance de la justice traditionnelle et le rôle des instances de juridictions coutumières, l'éducation à la promotion de la femme par les instances de juridiction coutumière.



Dans son mot de bienvenue à l'ouverture des travaux, le maire de la ville de Moundou Nediao Dingambaye a demandé aux participants de développer un sens aigu d'écoute afin d'assimiler les modules programmés.