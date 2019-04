Tchad : le retrait de l'Ennedi de la zone rouge sollicité.

La 5ème édition du Festival international des Cultures sahariennes (FICSA) a pris fin ce mardi à Amdjarass, après quatre jours d'intenses activités. Des groupes folkloriques des 12 provinces du Tchad et des pays invités se sont succédés devant la tribune.



Les organisateurs du FISCA ont dressé le bilan de l'évènement. Un bilan tout à fait positif, d’après le président du comité permanent d’organisation et du directeur général de l’Office national de la promotion du tourisme, artisanat et arts (ONPTA), Abakar Rozi Téguil.



D'après lui, "les retombées du FICSA sont nombreuses, sachant qu’il a offert une occasion unique de visibilité pour le Tchad et la province de l’Ennedi-Est. Une province réellement stable et sécurisée".



Le directeur de l'ONPTA a demandé au chef de l’Etat de peser de tout son poids pour que l’Ennedi soit retirée de la zone rouge, ce qui pénalise la destination Tchad.



Des conventions seront signées pour pérenniser la participation des différents pays et institutions afin de placer le FICSA comme activité de développement dans le cadre du G5 Sahel et du CILSS, a déclaré la ministre en charge de la Culture, Mme Madeleine Alingué.



Elle indique que la 6ème édition du FISCA surprendra par son organisation et par son contenu. En attendant, les participants, particulièrement ceux venus de l’étranger, auront l’occasion de découvrir les merveilles du patrimoine naturel tchadien. Une caravane touristique forte de 30 voitures, s’est ébranlée juste après la cérémonie de clôture vers ces sites.