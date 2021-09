Tchad : "le réveil du Guéra", un film sur la protection de l'environnement

La projection a eu lieu en présence du délégué provincial de la jeunesse et de la culture, des membres de l'association et plusieurs autres invités venus pour la circonstance.



Surnommé "Le réveil du Guéra", le film d'une durée de 1h25 traite de façon séquentielle de la coupe abusive des arbres, la protection de l'environnement ainsi que la faune et la flore.



Le délégué provincial de la jeunesse et de la culture, Abdouchakour Ahmat, a salué les efforts louables des artistes qui ont su mettre en œuvre un film important qui relate les faits sociaux. Il a encouragé les artistes à aller de l'avant afin de valoriser et sensibiliser la communauté sur la protection de l'environnement, avant d'exhorter le gouvernement à penser aux artistes en leur créant des conditions favorables afin de multiplier les séries de sensibilisation sur divers sujets de la société.



Les membres de l'association ont lancé un appel vibrant au gouvernement ainsi qu'aux partenaires artistiques afin de leur venir en aide pour permettre au monde artistique d'évoluer.



Le film vient compléter des précédentes réalisations : le mariage précoce, les conflits agriculteurs-éleveurs et la scolarisation des filles.