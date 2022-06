Tchad : "le secteur agricole doit être pris au sérieux au même titre que l'armée"

Bagao Ndikwé Badinga estime qu'elle est ignominie pour le Tchad compte tenu de la disponibilité des facteurs de production incommensurables. "Le secteur agricole doit être pris au sérieux au même titre que celui de l'armée. Je dirais même mieux car on ne dispose des armes pour combattre la faim et les maladies", affirme Bagao Dikwé Badinga.



La campagne agricole en cours semble être plus compromise que celle qui a suscité la déclaration d'urgence alimentaire et nutritionnelle. Car à ce moment, il n'y a pas d'intrants disponibles pour la fertilisation de sol. Le problème des semences améliorées demeure, en plus du changement climatique qui doit interpeller à plus d'un titre car il faut adapter les cultures à cette situation, relève Bagao Ndikwé Badinga.



Les arriérés de salaire des agents de la SODELAC et de l'ANADER n'ont pas été soldés. Pourtant, ce sont deux institutions qui ont la charge de la vulgarisation et de la formation.



Le SYNADER exhorte les autorités à alléger les procédures de décaissement pour le financement des activités agricoles et pastorales. Il propose aussi de former des agents qualifiés pour la certification des semences ; de procéder sans délai au paiement des arriérés de salaire et primes d'enquête ; de renforcer l'effectif des conseillers agricoles pour relever les taux d'encadrement ; de nommer les cadres selon les critères de compétence avérés ; de faire adopter un statut particulier pour les agents des ministères œuvrant dans le développement rural ; et de prendre à bras le corps le problème des conflits entre éleveurs et agriculteurs.