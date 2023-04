Tchad : le service de voirie de la mairie de Sarh dans l'impasse

Après la première pluie de mars dernier, Sarh, la ville verte a vu certaines de ses rues devenir impraticables et d'autres inaccessibles, en raison d'un manque d'entretien routier.



La population est préoccupée par les pluies à venir, surtout en juillet et en août, et a lancé un appel à la mairie pour qu'elle aménage les rues, mais sans succès. La mairie affirme à son tour qu'elle est limitée par un manque de moyens financiers.



En effet, le service de voirie de Sarh rencontre de grosses difficultés matérielles et techniques. Selon la mairie, tous les engins sont en mauvais état et ne sont pas opérationnels. Parmi les engins garés à la mairie, on trouve un camion-pompe octroyé par l'ACSECNA et une benne qui fonctionnent à peine.



Le premier adjoint au maire, Olila Ramadan Nargaye, a déclaré que, faute de moyens et de matériel, le service de voirie n'est pas en mesure de fournir à la population le service dont elle a besoin. Le maire appelle les décideurs politiques et les partenaires de développement à penser à la mairie de Sarh, qui est très limitée par un manque de moyens matériels et techniques.



La ville de Sarh s'agrandit rapidement. Et dans son extension, les nouveaux quartiers rencontrent de grosses difficultés liées à l'urbanisation, en particulier, le manque de rues tracées et aménagées.