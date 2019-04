Tchad : le siège de la CEN-SAD transféré de Tripoli à N’Djamena

Les travaux de la conférence des chefs d’Etat de la Communauté des Etats Sahélo-sahariens (CEN-SAD) se sont achevés ce dimanche dans l'après midi. Des décisions fortes ont été adoptées au cours de cette session extraordinaire. Elles sont contenues dans le communiqué final lu par le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zene.



Le document renseigne que le siège de l’organisation est transféré provisoirement de Tripoli à N’Djamena. Les Chefs d’Etat ont également décidé de nommer au poste du secrétaire exécutif et de son adjoint pour un mandat de 4 ans, deux cadres respectivement du Niger et du Royaume du Maroc. La nouvelle équipe sera installée dans les meilleurs délais afin de parachever le processus de réforme, poursuit le communiqué final. Il précise par ailleurs que la conférence a pris acte des conclusions du Comité exécutif qui a passé en revue le fonctionnement et les perspectives ainsi que les voies et moyens de la consolidation de la dynamique CEN-SAD.



Outre ces mesures, la conférence des chefs d’Etat a adopté une déclaration spécifique sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Lue par la chef de la diplomatie malienne, Mme Kamissa Camara, cette déclaration fait part de la préoccupation des dirigeants. Que ce soit en Lybie, au Soudan, au Mali, dans le Bassin du Lac Tchad ou en République Centrafricaine, la conférence appelle au retour rapide à la paix, au respect de la légalité et à un dialogue sincère entre tous les belligérants.



Le Chef de l’Etat Idriss Déby souligne que les résultats traduisent l’engagement et la détermination des dirigeants à sauvegarder la CEN-SAD dont le traité révisé et ses textes subséquents sont entrés en vigueur. Il lance un appel aux Etats qui ne l’ont pas encore fait à ratifier le traité pour faciliter sa mise en œuvre. Une application qui, d’après le Chef de l’Etat tchadien, doit s’accompagner par la traduction dans les faits des décisions consensuelles. Pour que l’organisation arrive à jouer son rôle au service de la sécurité et du développement, le Président de la République exhorte les Etats membres à apurer leurs arriérés de cotisation. Un mécanisme a été mis en place à cet effet.