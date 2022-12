Tchad : le sous-préfet de Kouloudia lance une demande d’aide d’urgence

En tant que représentant le préfet du département de Kouloukimé, dans la province du Lac Tchad, le sous-préfet de Kouloudia, a fait une descente le 20 décembre 2022, accompagné des chefs de service du département, au camp des sinistrés de Rirom, une localité située environ à 10 km à l’Ouest de la ville de Kouloudia.



Prenant la parole, le sous-préfet de Kouloudia Brahim Hagar Tidjani, partage ce moment pénible et rappelle l'objectif de cette mission qui vise à encourager les sinistres du site de Rirom. Il appelle également les sinistrés au respect, au vivre ensemble, à la cohabitation pacifique et à la protection l'environnement.



Très touché par cette situation, le sous-préfet lance enfin un appel au gouvernement d'abord, et à toutes les organisations et les personnes de bonne volonté, afin de venir en aide d'urgence au site de sinistres de Rirom.