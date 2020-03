Tchad : le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi sera intronisé dans 10 jours

Le haut comité chargé d'organiser l'intronisation du Sultan du Dar Ouaddaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi Mahdi Alabbassi, a annoncé lundi que l'intronisation aura lieu le 19 mars prochain.



Le président du haut comité, Ahmat Mahamat Bachir, a indiqué que "la cérémonie marquant l'intronisation du sultan Chérif Mahdi Abdelhadi aura bel et bien lieu le 19 mars 2020 à Abéché, capitale du Sultanat Abbasside du Ouaddaï."



Il a expliqué qu'il est "mis sur pied un haut comité et des sous-commissions techniques chargées de l'organisation de cet évènement historique."



Ahmat Bachir a lancé "un appel vibrant, a exhorté et invité l'ensemble, sans aucune distinction, des communautés du Ouaddaï géographique, celles de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser fortement, en vue de prendre part à ladite cérémonie.""



"Nous implorons Dieu Le Tout Puissant de nous unir afin de participer au développement de notre province mais aussi permettre à l'Etat de réaliser le développement durable du Ouaddaï", a déclaré Ahmat Mahamat Bachir.



Le sultan Chérif Abdelhadi Mahdi a été nommé au terme du décret n° 1135 du 6 août 2019.