Tchad : le sultan du Ouaddaï et le chef de canton Bani Halba suspendus

Le gouvernement a annoncé ce 26 janvier des "mesures fortes" suites aux violences meurtrières à Abéché ces derniers jours. Parmi ces mesures, le ministre de l'Administration du territoire et de la Décentralisation a suspendu mercredi le sultan du Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi et le chef de canton Bani Halba nommé par décret en 2019.



Les émeutes dans la ville font suite à l'annonce de l'intronisation du chef de canton de la communauté Arabe Bani halba, initialement prévue à Abéché le 29 janvier 2022. Les manifestations ont éclaté le 24 janvier pour contester cette nomination.



Les violences ont fait au moins cinq morts et 35 blessés. Les forces de l'ordre ont fait usage de tirs à balles réelles, selon la CNDH et la CTDDH, deux organisations des droits de l'Homme.