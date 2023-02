Tchad : le théâtre pour promouvoir les droits des enfants marginalisés à Sarh

La troupe a mis en lumière les jeunes qui parcourent de longues distances à la recherche de l'or, sans se rendre compte qu'ils risquent de tomber malades et, dans certains cas, de mourir. Une autre pièce de théâtre aborde le sujet des enfants adoptés qui, une fois en ville, deviennent des domestiques et n'ont pas la possibilité de fréquenter l'école.



Selon le coordinateur provincial de l'OJBT, Diri Marc, toutes les formes de traite d'enfants sont nuisibles à leur développement physique, mental et à leur scolarisation. C'est pour cette raison que l'ARED a lancé cette campagne de sensibilisation pour y mettre fin.



Le chef de quartier de Maïngara, Ngaryadji Madassoum Marc, a déclaré qu'il était très touché par la prestation de la troupe théâtrale de l'OJBT qui a raconté les réalités des jeunes à la recherche de l'or et des enfants maltraités. Il souhaite également que ce genre de sensibilisation se produise dans toutes les provinces.



Plusieurs spectateurs ont déclaré être satisfaits du message reçu et ont souhaité à leur tour sensibiliser les autres qui n'ont pas assisté à cette production théâtrale. Cette même sensibilisation a eu lieu le 2 février 2023 à Kyabé, chef-lieu du département du Lac-Iro.