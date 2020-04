Tchad : le tout premier bureau de l'ONAPE installé au Wadi Fira

Le tout premier bureau provincial de l'Office national de la promotion de l'emploi (ONAPE) pour le Wadi Fira, a été installé mercredi à Biltine.



La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général de la province du Wadi Fira. Il a évoqué l'engagement de l'Etat dans la lutte contre la pauvreté et le chômage, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de la population.



Le secrétaire général de la province du Wadi Fira a invité le chef de bureau de l'ONAPE à être patient et ouvert envers les citoyens.



Le représentant du ministère de la Fonction publique, du Dialogue social et du Travail, Hankissam Moïse, a évoqué le rôle essentiel du bureau qui est de faciliter le visa du contrat de travail des expatriés ; le contrat de travail impliquant une installation hors du lieu de résidence ; le contrat du travail à durée déterminée au-delà de six mois, et enfin le contrat à durée déterminée.



Hankissam Moïse a demandé au chef du bureau et à ses collaborateurs de travailler dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles du monde du travail.