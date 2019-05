Tchad : "le trésor public a pris un sacré coup" avec l'exonération des denrées, ministre Finances

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a présidé ce mardi matin la traditionnelle réunion hebdomadaire sur les régies financières. La rencontre a permis de faire un état des lieux des recettes publiques et des dépenses.



Aux cotés du ministre d’Etat, Kalzeubé Payimi Deubet, quelques membres du gouvernement, des directeurs généraux et directeurs des services en charge des régies financières. L'objectif est de passer au scanner les recettes et dépenses du trésor public allant du 7 au 14 mai 2019, précise la Présidence de la République.



« Les recettes sont stationnaires et des efforts restent à fournir », selon le ministre des Finances et du Budget, M. Allali Mahamat Abakar. Si le lancement du concept juste prix a enchanté les ménages tchadiens, force est de reconnaître que le trésor public tchadien a pris un sacré coup en ce sens que les denrées alimentaires de première nécessite exonérées des taxes douanières créent un manque à gagner. Le pouvoir public doit chercher à combler ce gap autrement, précisé le ministre des Finances et du Budget.



La prochaine réunion d’évaluation des recettes de l’Etat aura lieu le 21 mai prochain.